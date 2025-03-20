Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Evlat eylemine katılan anne: Terörsüz bir Türkiye istiyoruz

        VAN'da evlat eylemine katılan Nazlı Sancar, "Tüm çocuklar dağda insinler, silahlarını bıraksınlar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:33 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlat eylemine katılan anne: Terörsüz bir Türkiye istiyoruz
        ABONE OL

        VAN'da evlat eylemine katılan Nazlı Sancar, "Tüm çocuklar dağda insinler, silahlarını bıraksınlar. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz" dedi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 98'inci haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. Seslerinin duyulmasını engellemek için DEM Parti'de çalınan yüksek sesli müziğe tepki gösteren aileler, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

        '13 YILDIR EVLAT HASRETİ ÇEKİYORUM'

        Eyleme katılan Nazlı Sancar, dağdaki kızı Şerima'ya kavuşacak günü beklediklerini belirterek, "Kızım 2012 yılında eli kolu bağlanarak dağa kaçırıldı. O tarihten bu yana kızımın peşindeyim ve evlat mücadelesi veriyorum. 6 yıldır da DEM parti önündeyiz. Burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Onlardan mal, mülk istememişiz, hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı geri versinler. Yine bir bayrama daha buruk giriyoruz. 13 yıldır evlat hasreti çekiyorum" dedi.

        'ARTIK ANNELER AĞLAMASIN'

        'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediklerini belirten Sancar, "Bu sürecin başlamasına hepimiz sevindik. Tüm çocuklar dağda insinler, silahlarını bıraksınlar. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Artık anneler ağlamasın, asker ve polislerimiz şehit olmasın. Bunu istiyoruz. Allah'ın izniyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Artık anneler ağlamayacak. 40 yıldır PKK'nın zulmüne uğruyoruz. 'Artık yeter' diyoruz. Evlatlarımızı geri versinler. Yıllardır evlat acısı çekiyorum, evladın tarifi yoktur" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Heyelanda korkutan çatlaklar!
        Heyelanda korkutan çatlaklar!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Evlat eylemine katılan anne: Tüm çocuklar dağdan insinler
        Evlat eylemine katılan anne: Tüm çocuklar dağdan insinler
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Rahim ağzı kanseri şüphesiyle hastaneye başvuran 30 hastasına sigarayı bıra...
        Rahim ağzı kanseri şüphesiyle hastaneye başvuran 30 hastasına sigarayı bıra...
        Down sendromlulardan oluşan koro konsere hazırlanıyor
        Down sendromlulardan oluşan koro konsere hazırlanıyor
        Van'da yollarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor
        Van'da yollarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor
        DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Hatimoğulları Van'da, Bakırhan Bitlis'te...
        DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Hatimoğulları Van'da, Bakırhan Bitlis'te...