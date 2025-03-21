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        İranlı turistlere gümrük kapısında çiçekli karşılama

        NEVRUZtatili için Türkiye'yi tercih eden İranlı turistler, Kapıköy Sınır Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:50
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        İranlı turistlere gümrük kapısında çiçekli karşılama
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        NEVRUZtatili için Türkiye'yi tercih eden İranlı turistler, Kapıköy Sınır Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı.

        Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için her yıl 15 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında 'Shopping Fest' düzenleniyor. Festival ve ülkelerindeki 14 günlük nevruz tatillerini geçirmek amacıyla İranlı turistlerin kente gelişleri de sürüyor. 21 gün sürecek festivalle turizm, yeme-içme, ulaşım, konaklama gibi birçok sektörün harekete geçirilmesi amaçlanıyor. İranlı turistler, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yanı sıra 9 Mart'ta başlatılan Tahran-Van arası trenle de kente geliyor. Son olarak Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan İranlı turistler, Van Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ile Van Otelciler ve Turizmciler Derneği temsilcileri tarafından karanfiller ile karşılandı.

        '1 MİLYONUN ÜZERİNDE TURİST BEKLİYORUZ'

        Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş "Yaptığımız bu karşılamadan oldukça memnun kaldılar. Geçen yıl ilimize 720 bin İranlı turist giriş yaptı. Bu yılda ilk 3 ayda 120 bin turist geldi. Geçen yıl nevruz için gelenlerin sayısı 100 bin civarındaydı, bu yıl 20 bin gibi bir artış oldu. Bu yıl ise 1 milyonun üzerinde turist bekliyoruz. Van'ı ayakta tutan İranlı turistlerdir. Hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine büyük katma değer sağlıyorlar. Turizm geliri, tabana yayılan bir gelirdir. Her kesime etki ediyor. Bu anlamda buna önem veriyoruz. İnşallah esnaflarımız da buna önem verir ve İranlı turistleri güzel ağırlarlar. Bunlara turist demiyoruz, bunlara misafir diyoruz. Bu misafirlerin ilimizde zaman geçirmesini ve ilimizin ekonomisine katma değer sağlamasını umuyoruz" dedi. İranlı turistler ise Van'a nevruz tatili ve alışveriş festivali için geldiklerini belirtti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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