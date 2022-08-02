Van'da belediye işçilerinin ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan protokolle işçilerin ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen programda Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ile Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz hazırlanan protokol metinlerini imzaladı.



Protokol ile Büyükşehir Belediyesi, iştiraki şirketleri ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı personel şirketlerinde çalışan yaklaşık 3 bin personelin maaş ve sosyal haklarına yüzde 40 zam yapıldı.

Balcı, her zaman işçilerin yanında olduklarını belirterek, "Onların şehrimiz için ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu biliyoruz. Van'daki insanlarımızın hayatının kolaylaştırılmasında, imarında, inşasında alın teri ve emekler var. İlimizin temizliğine, gelişmesine, ilerlemesine, imarına, inşasına katkı sunan işçilerimize teşekkür ediyorum. Onların haklarını, hukuklarını korumak bizim görevimiz. Emeklerinin karşılığını vermek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İşçilerimizi seviyoruz." diye konuştu.

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