Van Büyükşehir Belediyesi tarım arazilerini suyla buluşturuyor

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VAN (AA) - Van'da, sulama kanallarında başlatılan onarım ve yenileme çalışmalarıyla Sarımehmet Barajı'nın suyu yıllar sonra tarım arazilerine ulaştırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletlerinde temizleme, genişletme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde kırsal arazilerde tarım ve hayvancılıkta kullanılmak üzere 1970'li yıllarda hizmete sunulan ve zamanla atıl duruma gelen gölet, vatandaşların talebi üzerine yeniden aktif hale getiriliyor.



Göleti besleyen Sarımehmet Barajı'ndan gelen suyun akışının daha sağlıklı olması için belediye ekiplerince sulama kanalı ve gölet içinde biriken balçık temizleniyor, tahrip olan yerler onarılıyor.



Bir hafta sürecek çalışma sonunda, bölgeyi besleyen Sarımehmet Barajı'nın suyu yaklaşık 50 yılın ardından tarım arazileriyle buluşturulacak.

Mahalle muhtarı Sabahattin Karatekin, su olmadığından dolayı yeterince tarım yapamadıklarını ve zor durumda kaldıklarını söyledi.

Daha önce ektikleri mahsullerden verim alamadıklarını ve çiftçiliğin bitme noktasına geldiğini belirten Karatekin, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bize bir arazi sulama suyu ulaşmadı. Geçen seneden bu yana ağaçlarımızın neredeyse tamamı kuruma aşamasına geldi. Kendi imkanlarımız ile sulama yapmaya çalışıyorduk. Büyükşehir Belediyesine müracaat ettik. Sağ olsunlar gerekli makine desteklerini verdiler. Çalışmalara başladılar. Kanalımızı ve göletimizi temizleyerek suyu buraya ulaştıracaklar."

Göletin zamanla kullanılmaz hale geldiğini anlatan mahalle sakini Muhittin Çapan ise "Mahalleli olarak çalışmalara destek veriyoruz. Sulama kanalının temizliğinde aracın girmediği noktalara küreklerle müdahalede bulunuyoruz. İnşallah çalışma sonucunda arazilerimize su daha verimli şekilde ulaşacak. Başta Sayın Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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