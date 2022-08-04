Van Gölü ve çevresinin "doğal sit alanı" ilan edilmesi sevinçle karşılandı

VAN (AA) - Van Gölü ve çevresinin, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edilmesi Van'ın Erciş ilçesinde sevinçle karşılandı.



Erciş ilçesindeki sahilde bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, meşaleler yaktıktan sonra yüzdü.

Dernek başkanı Erdoğan Özel, yaptığı açıklamada, Van Gölü için yıllarca mücadele ettiklerini söyledi.

Van Gölü'nün ülkenin en büyük değerlerinden biri olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, doğal yapısı, binlerce yıllık tarihi, adalarıyla özel bir yer. Buranın korunmasını ve tanıtılmasını istiyoruz. Van Gölü maalesef kapalı bir havza. Bu nedenle gün geçtikçe kirlenme ile karşı karşıya kalıyor. Bu eşsiz güzelliğin korunması ve gelecek kuşaklara taşınması için yıllardır mücadele veriyoruz. Van Gölü ile ilgili çok güzel bir karar çıktı. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı'nın bir parçası olarak Van Gölü sit alanı ilan edildi. Bu kararla Van Gölü bir statüye ulaştı. Bu işin başından beri takipçisi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri hanımefendi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'a teşekkür ederiz."



Dernek üyesi Derya Çelik ise Van Gölü'nün koruma altına alınmasını meşalelerle kutlamak için Erciş ilçesine geldiklerini belirterek, "Van Gölü'nün şifalı sularından herkes yararlansın. Yerli ve yabancı birçok turist buraya gelsin istiyoruz. Amacımız dünyaya ve Türkiye'ye gölümüzü tanıtmak" dedi.

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