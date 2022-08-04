Van Valisi Balcı'dan esnaf ziyareti

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VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Hastane Caddesi'ndeki Rus Pazarı'nda esnafı ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş yeri sahipleri ve vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Balcı, dükkanları dolaşarak dile getirilen talepleri ve önerileri dinledi.



Balcı, Rus Pazarı'nın kentte her kesimden insanın uğradığı bir alış veriş yeri olduğunu söyledi.

Pazarın modern bir görünüme kavuşturulması için çalışmalara başlanacağını ifade eden Balcı, "Esnafımızın kaliteli hizmet verebilmesi için onlara destek olacağız. Burası hem Van'dan hem de il dışından gelenlerin sıkça uğradığı bir yer. Buranın iyileştirmesi için planlama çalışmalarına başlayacağız. Kooperatifimizle el ele vererek eksikleri tamamlayıp halkımızın rahatlıkla alışveriş yapacağı bir pazara dönüştüreceğiz." dedi.

Esnafa bereketli kazançlar dileyen Balcı'ya, kooperatif başkanı Kemal Kaya eşlik etti.

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