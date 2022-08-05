Van'da geçen ay yapılan terör operasyonlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi

VAN (AA) - Van'da jandarma ekipleri tarafından temmuz ayında terör örgütü PKK'ya yönelik 287 operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Terörle Mücadele Harekatı kapsamında geçen ay 287 operasyonun icra edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Operasyonlarda 2 tabanca, 4 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar mühimmatına ait roket, Rus yapımı 9M131 güdümlü tank savar fırlatma zarfı, havan mühimmatı, 4 el bombası, patlamamış 203 milimetre çapında top mühimmatı, Çeşitli ebatlarda 305 fişek, el yapımı patlayıcıda kullanılan çok sayıda batarya bloğu ve düzeneği, Yapımı tamamlanmamış basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı, 2 telsiz, scop gece görüş ve termal kamera dürbünü, 2 sinyal tespit cihazı, tablet, android cep telefonu ve ses kayıt cihazı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. 6 Temmuz'da Gürpınar ilçesinde icra edilen operasyonda 3, 26 Temmuz'da Özalp ilçesinde icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olma, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 10 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup, 3 kişi tutuklanmış, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.