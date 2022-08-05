Van'daki Düzyol Caddesi asfaltlandı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tuşba ilçesinde 1,7 kilometrelik Düzyol Caddesi'ni asfaltladı.

Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda 1,7 kilometrelik Düzyol Caddesi asfaltlandı.

Daha önce altyapı eksiklikleri giderilen caddedeki asfalt çalışmaları mahalle sakinlerini de sevindirdi.

Caddede oluşan çukur ve tozdan dolayı sorun yaşadıklarını anlatan vatandaşlardan Adil Öztekin, "Yıllardır yollarımız oluşan çukurlardan dolayı kötü durumdaydı. Müracaatımız üzerine yolumuz yapılıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz ve belediye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Yolumuz çok güzel oldu. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

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