Van'da oturma gecesi geleneği sürdürülüyor

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde yıllardır devam eden "oturma geceleri", yapılan organizasyonlarla yaşatılıyor.

Kent Park'ta düzenlenen etkinliklerde aşıkların atışması, sinevizyon gösterileri, konserler vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, programı, bir süre önce hayatını kaybeden oturma gecesi ekibi üyelerinden Seyfettin Zırhlıoğlu anısına düzenlediklerini söyledi.

Kentin değerlerine sahip çıkmak istediklerini anlatan Aydın, "Van'ın değerlerini yaşatmak için Van'ın türkülerini büyük bir zarafetle, aşkla bu zaman kadar getirdi. Kalan sanatçılarımız artık onun yerine devam edecek. Allah ona rahmet eylesin. Artık onun şarkıları, türküleriyle de Van'ı yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Zırhlıoğlu'nun oğlu Barış Zırhlıoğlu da "Babam Van için önemli biriydi, Van'ı, Vanlıları çok severdi. Bu geceleri çok severdi. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda yine buradaydı, aramızdaydı. Takdiri ilahi babam şu anda aramızda yok. Onun adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız." ifadelerini kullandı.

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