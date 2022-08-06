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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amerikalı hemşireye Van'da estetik operasyon yapıldı

AA

Amerikalı hemşireye Van'da estetik operasyon yapıldı

VAN (AA) - MUHAMMED BEHEŞTİ BİRTANE - ABD'de hemşire olarak görev yapan Mary Wambolt, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda karın altından 3 kilogramlık dokuyu aldırdı.

ABD'de yaşayan 39 yaşındaki Wambolt, 16 yıl önce ikiz bebek dünyaya getirdikten sonra karnının alt bölgesinde oluşan fazla dokuyu aldırmak istedi.

Bu konuda ameliyatını yapacak doktorları araştıran Wambolt, ABD'de bir üniversitede araştırma görevlisi olarak eğitim alan plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Kadir Berat Oyur'un bu ameliyatlarla ilgili paylaşımlarını görerek, kendisi ile sosyal medya üzerinden iletişim kurdu.

Hemşirenin durumu hakkında bilgi alan Oyur, isterse ameliyatı Türkiye'de yapabileceklerini Wambolt'a iletti. Bir süre sonra yurda dönen Oyur ile görüşüp Van'a gelen Wambolt, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı. 3 saat süren ameliyatın ardından hemşirenin karnının alt bölgesindeki 3 kilogramlık doku alındı.

- "Ülkemizi sağlık turizminde üst seviyelere taşıyabiliriz"

Hastanın karın altındaki fazla dokudan şikayetçi olduğunu belirten Oyur, şunları dile getirdi:

"Hastanın karın kasları kendi üzerine 13 santimetre plike (katlama) edildi, 3 kilogram civarında doku çıkarıldı. Ameliyat 3 saat sürdü ve başarılı geçti. Hastamızın durumu iyi. ABD ve Belarus'ta eğitim amacıyla 5 yıl bulundum. Ülkemizdeki doktor ve sağlık personelinin niteliğinin çok yüksek olduğu kanaatindeyim. Organize olabilirsek ülkemizi sağlık turizmi açısından üst seviyelere taşıyabiliriz. Bana sosyal medya ya da tanıdıklar aracılığıyla ulaşan yabancı hastalara görev süresince elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım."

- "Doktorlar çok iyi iş çıkardı"

Uzun süredir ameliyat olmak istediğini anlatan Wambolt da "Doktorum her şeyi açık dille izah etti. Buraya gelirken kaygılarım vardı ama artık yok. Bütün doktorlar hastane çalışanları çok iyi iş çıkardı. Herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.

Ameliyattan önce kenti ve Van Gölü kıyılarını gezen Wambolt, "Van Gölü'nden çok etkilendim. Çok güzel bir göl. Burada yürüyüş yapmak ve insanları piknik yaparken izlemek harika." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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