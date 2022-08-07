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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Konuşan Eller Kafesi" işitme engellileri iş yaşamıyla buluşturdu

AA

"Konuşan Eller Kafesi" işitme engellileri iş yaşamıyla buluşturdu

VAN (AA) - NAZLI TİMUR - Van'da işitme engelli Mahmut Kaya'nın İŞKUR desteğiyle İpekyolu ilçesinde açtığı "Konuşan Eller Kafesi" hem kendisine hem de istihdam sağladığı 3 işitme engelliye gelir kapısı oldu.

İpekyolu ilçesinde yaşayan doğuştan işitme engelli 36 yaşındaki Kaya, bir süre iş başvuruları yaptıktan sonra kendisi gibi işitme engelli eşi ile 3 çocuğunun geçimini sağlamak için bir iş yeri açmaya karar verdi.

Kaya, bu düşüncesini paylaştığı Van İşitme Engelliler Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Aydın Türk'ün yönlendirmesiyle bir proje hazırlayarak, engellilere yönelik destekten faydalanmak için İŞKUR'a başvuru yaptı. Aldığı destekle geçen yıl kafe açan Kaya, eşinden öğrendiği tariflerle hazırladığı tatlı ve pasta çeşitlerini satmaya başladı.

Kaya, tatlı ve pastaların müşterilerden büyük beğeni görmesi üzerine siparişlere yetişebilmek için kendisi gibi 3 işitme engelliye de kafede istihdam sağladı.

Tüm siparişlerin el işaretleriyle alındığı kafeye "Konuşan Eller" adını veren Kaya, iş yerinde hem tatlı ve pasta satışı yapıyor hem de müşterileri ağırlıyor.

- "İletişim sıkıntısı yaşamıyoruz"

Kaya, AA muhabirine, İŞKUR'un verdiği hibe destek sayesinde kendi işini kurma imkanı bulduğunu söyleyerek, "Çok uğraştık, emek verdik. Kafede kurabiye, sütlaç gibi tatlı ve pasta çeşitleri yapıp, servis ediyorum. İletişim sıkıntısı yaşamıyoruz. Buranın hem ustası hem patronu hem de servis elemanı olarak çalışıyorum. Kazancımla ailemi geçindiriyorum, arkadaşlarıma destek oluyorum. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

- "Burada çalışmaktan çok memnunum"

Kafede garson olarak çalışan işitme engelli İbrahim Baltık, işini çok sevdiğini belirtti.

Daha önce iş bulma konusunda sıkıntı yaşadığını anlatan Baltık, "İş sıkıntısı yaşamamızı istemedi ve bizi işe aldı. Gelen müşterilerimizle iyi iletişim kuruyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Burada çalışmaktan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Bahri Dayan, kafedeki ürünlerin lezzetinden ve sunulan hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Siparişlerimizi el işaretiyle veriyoruz. Ferah bir ortam. Engelli kardeşlerimize destek olmak için burayı tercih ediyoruz. Herkese de gelmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Hamiyet Bakır da kafeye gidip geldikçe işaret dilini öğrendiğini anlatarak, bu kafede güzel vakit geçirdiğini aktardı.

Van İşitme Engelliler Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Aydın Türk de işitme engellilerin kimi zaman iş bulmada sıkıntı yaşadığını ifade ederek, devletin engellilere destek verdiğini söyledi.

Mahmut Kaya'nın devletin desteğinden faydalanarak işini kurduğunu belirten Türk, bu sayede 3 işitme engellinin daha işe kavuştuğunu aktardı.

Türk, bu iş yerinin açılmasında katkı sunan herkese teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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