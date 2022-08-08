İpekyolu Kaymakamı Aydın vatandaşlara aşure dağıttı

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlar ile esnafa aşure dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydın, ilçe merkezinde ziyaret ettiği vatandaşlar ile esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Muharrem ayını kutlayan ve aşure dağıtan Aydın, aşurenin birlik ve beraberliği, bolluk ve bereketi simgelediğini söyledi.



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