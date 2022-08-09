Van'da özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik seminer düzenlendi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik seminer düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Özeliz Her Yerdeyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Edremit ilçesindeki uygulama oteli konferans salonunda yapıldı.



Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara yasal, eğitim ve sosyal hakları konusunda bilgi verildi.

Seminere, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

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