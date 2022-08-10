Çaldıran Belediyesinin ihtiyaç sahipleri için ektiği ürünlerin hasadına başlandı

VAN (AA) - Çaldıran Belediyesince ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere ekimi yapılan yeşil mercimek, beyaz fasulye ve nohudun hasadına başlandı.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekilmeyecek arazi kalmayacak" sözüyle yola çıktıklarını söyledi.

İlçede 3 yıl önce başlattıkları projeyi genişlettiklerini belirten Ensari, şunları kaydetti:

"100 dönüm araziye ihtiyaç sahibi olan ailelere dağıtmak üzere, 500 dönüm araziye ise çiftçilere destek için ekim yaptık. Tohum desteklerinin yanı sıra makine, ekipman, ilaç ve gübre desteklerimiz de oldu. Amacımız ilçede ekilebilecek ürünlerin sadece yem bitkileriyle sınırlı olmadığını, fasulyenin, nohudun ve mercimeğin de ekilebileceğini vatandaşlarımıza göstermekti. Bu çalışmalarımızın sonuçlarını alıyoruz. Ektiğimiz ürünleri hasat etmeye başladık. Belediye olarak çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

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