Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü kıyısındaki Kocaeli Dostluk Parkı'na yapılacak 50 metrelik iskelenin çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında vatandaşların yoğun kullandığı Kocaeli Dostluk Parkı'na teknelerin de yanaşabileceği şekilde tasarlanan iskele inşa edecek.



Çelik konstrüksiyon üzerine ahşap giydirme olarak tasarlanan ve yüzde 70'i tamamlanan iskelenin kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.