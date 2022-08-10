Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.



Çavuştepe Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 7,5 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Yol medeniyettir" anlayışıyla cadde ve sokakları kilitli parke taşı ve sıcak asfaltla modern hale getirdiklerini belirten Tanış, "Kırsal mahallelerdeki ulaşım ve yol sorununu 3 yılda yaptığımız çalışmalarla büyük ölçüde giderdik. İnsanımıza en güzel çalışmaları sunmak amacıyla durmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Daha önce toz ve çamur nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, asfalt çalışmalarıyla bu sorunun ortadan kalktığını ve yollarının daha güzel görünüme kavuşturulduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.