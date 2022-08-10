Van Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık hizmeti uygulaması devam ediyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinin bakıma ihtiyaç duyan hastalara yönelik evde sağlık hizmeti uygulaması sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kentteki 48 hastaya düzenli olarak evde ücretsiz fizyoterapi hizmeti veriliyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla başlatılan "Sosyal Destek Hızır Van" projesinin başlamasıyla birçok vatandaşa ulaşılıyor.

Yaklaşık 2 yıldır tedavi gören hastalardan Nusret Yalçın (57), belediyenin verdiği hizmetten memnun olduğunu söyledi.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu sağ tarafının felçli olduğunu belirten Yalçın, "2 yıldır Büyükşehir Belediyesi ekipleri evde bana fizyoterapi hizmeti veriyor. Hizmet sayesinde yavaş yavaş yürümeye başladım. Daha önce baston kullanıyordun. Şimdi baston kullanmıyorum. Bu hizmeti bize sağlayan belediye yetkililerinden Allah razı olsun." dedi.



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