Van Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık hizmeti uygulaması devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık hizmeti uygulaması devam ediyor

AA

Van Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık hizmeti uygulaması devam ediyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinin bakıma ihtiyaç duyan hastalara yönelik evde sağlık hizmeti uygulaması sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kentteki 48 hastaya düzenli olarak evde ücretsiz fizyoterapi hizmeti veriliyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla başlatılan "Sosyal Destek Hızır Van" projesinin başlamasıyla birçok vatandaşa ulaşılıyor.

Yaklaşık 2 yıldır tedavi gören hastalardan Nusret Yalçın (57), belediyenin verdiği hizmetten memnun olduğunu söyledi.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu sağ tarafının felçli olduğunu belirten Yalçın, "2 yıldır Büyükşehir Belediyesi ekipleri evde bana fizyoterapi hizmeti veriyor. Hizmet sayesinde yavaş yavaş yürümeye başladım. Daha önce baston kullanıyordun. Şimdi baston kullanmıyorum. Bu hizmeti bize sağlayan belediye yetkililerinden Allah razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor
Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor
YEREL HABERLER Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor
Van'da metruk evde 33 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da metruk evde 33 kaçak göçmen yakalandı
Çaldıran Belediyesinin ihtiyaç sahipleri için ektiği ürünlerin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinin ihtiyaç sahipleri için ektiği ...
Van'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Van'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı ...
Van'da özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Van'da özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine ...
İpekyolu Kaymakamı Aydın vatandaşlara aşure dağıttı
YEREL HABERLER İpekyolu Kaymakamı Aydın vatandaşlara aşure dağıttı
Saray'da 45 okula kütüphane yapıldı
YEREL HABERLER Saray'da 45 okula kütüphane yapıldı
AK Parti Van teşkilatı ilçe ve mahallelerde ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Van teşkilatı ilçe ve mahallelerde ...
Valilik konutu engelli çocuklar için yaşam merkezine dönüştürülecek
YEREL HABERLER Valilik konutu engelli çocuklar için yaşam merkezine ...
Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı
Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 ...
Van'daki terör operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'daki terör operasyonlarında 16 şüpheli hakkında ...
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen ...
Hakkari'de yaban keçisi yavrularının körlük nedeni araştırılıyor
YEREL HABERLER Hakkari'de yaban keçisi yavrularının körlük nedeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.