Van'da Yaz Kur'an Kursları Çocuk Şenliği düzenlendi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğünce "Yaz Kur’an Kursları Çocuk Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organizasyonunda Van Kalesi Atatürk Kültür Parkı'nda yapılan şenliğe Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ve Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Balcı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak kentte çocuklara yönelik birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Ülkenin geleceği olan çocukları önemsediklerini, onların eğitimi ve gelişimi için büyük fedakarlıklar yapılması gerektiğini dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Kentte bu yıl birçok noktada yaz okulu açtık. Bu yaz okullarında çocuklarımıza eğitimden spora, sanattan dini bilgilere birçok konuda eğitim veriyoruz. Bugün de Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerimizle bir araya geldik. Tüm çocuklarımızı ve bu çocuklarımızın eğitimine emek veren tüm hocalarımızı tebrik ediyorum."

Yaz Kur'an kurslarının önemine değinen Şık ise kentte kurslara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ailelere teşekkür etti.

Şenlik, ilahi konserleri, gösterilerle devam etti.

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