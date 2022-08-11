Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle koyun varlığı artırılacak

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile 10 bin aileye 1 milyon koyun vermeyi hedeflediklerini söyledi.



Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda, 693 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Balcı, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesini önemsediklerini söyledi.

Projenin sürdürülmesinde muhtarlara büyük sorumluluğun düştüğünü belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Muhtarlar mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, devletle ile millet arasında köprüdür. Devletin tüm imkanlarını millete hizmet için kullanmak isteyen bir aileyiz. Van'ı seviyoruz. Yılmadan, yorulmadan, 'bana ne' demeden, problem üretmeden, aşkla, şevkle, canla, başla hemşerilerimizin yaşamına dokunacağız. Çiftçilerimize yönelik başlattığımız koyun projelerimiz ile sıfır faizli, 1 yıl ödemesiz, çiftçinin tercihine göre 7 veya 5 yıl vadeli kredi imkanı sunuyoruz. 2 kefil ile 200 bin liraya kadar sıfır faiz, 200 bin liradan fazla olunca da yüzde 3 veya 4 faiz uygulanacaktır. Muhtarlarımızın projeyi köylümüze anlatması gerekiyor. 10 bin aileye 1 milyon koyun vermeyi hedefliyoruz. Koyunları kendiniz alacaksınız. Koyunlar 6 ile 24 ay aralığında olacak. Veterinerler bankaya 'uygundur' raporu verdikten sonra paranız yatacak. Koyunlar sigortalı ve kulağında küpesi olacak. Projeden yararlanan çiftçiler hayvanlarının veterinerlik hizmetini Büyükşehir Belediyesinden alacak."

- "Koyun sayısı 5 yıl sonra 8 milyon olacak"

Hayvanların su ihtiyacı için kullanılan sıvatların kurumlarının devam edeceğini anlatan Balcı, "Gölgelik desteklerimiz olacak. Tarımsal sulamalarını yapacağız. Hiçbir çiftçimizin kafasında bir tereddüt olmasın. Bu projeyle şu an 3 milyon olan koyun sayısı 5 yıl sonra 8 milyon olacaktır. Bu projede ilk 100'e giren köylere ödül olarak hizmette öncelik vereceğiz." dedi.

Tarıma ilgi duyduğunu, mahallelere meyve fidesi desteğinde bulunacaklarını anlatan Balcı, şöyle konuştu:

"Hangi bölgede ne meyve yetişiyorsa o bölgenin muhtarı taleplerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine iletecekler. Uygun yerlere meyve ağaçları dikeceğiz. Arıcılığa da desteklerimiz olacak. Sonbahar döneminde yaklaşık 50 milyon lira değerinde sertifikalı tohum desteğimiz olacak. Bunun da yüzde 25'ini siz katkı payı olarak vereceksiniz. Biz de devlet olarak yüzde 75'ini karşılayacağız. Bu projeden yaklaşık 10 bin çiftimizin faydalanmasını bekliyoruz. Tarım ve hayvancılıkta destelerimiz devam edecek."

Toplantıya, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdullahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, daire başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

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