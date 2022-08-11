Özalp'ta "Tekstil Park Kompleksi"nin ihalesi yapıldı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde bin kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiği Tekstil Park Kompleksi'nin birinci etap ihalesi yapıldı.

Özalp Belediyesi ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ilçenin Boyaldı Mahallesi'nde yapılacak kompleksin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, genç nüfusun yoğun olduğu Özalp'ta, istihdam ve kalkınmayı önemsediklerini, bunun için gerekli adımları attıklarını söyledi.

Teşvikleri vatandaşlarla buluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Nasır, şöyle konuştu:

"Özalp ilçemizde hayata geçirilecek Tekstil Park Kompleksi, birkaç blok ve atölyeden oluşuyor. Hedefimiz yıl sonunda inşaatını tamamlamak. Burası tamamlandığında özellikle hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri davet edeceğiz. Tekstil sektöründe istihdama katkı sunmasını bekliyoruz. Projemizin birinci etabında 400 kişiye istihdam sağlanacak. Oluşturacağımız kapasiteyle bin kişiye kadar çıkacak. Burada kadınlarımız görev alıyor, onların istihdamına yönelik adımları destekliyoruz."

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