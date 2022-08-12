"Biyonik kulak"la duyan çocuklar anne ve babalarını duygulandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Biyonik kulak"la duyan çocuklar anne ve babalarını duygulandırdı

AA

"Biyonik kulak"la duyan çocuklar anne ve babalarını duygulandırdı

VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Doğuştan ileri derecede işitme kaybı yaşayan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koklear implant "biyonik kulak" operasyonu yapılan 4 çocuğun sesi duymaya başladığı anlar, anne ve babalarını duygulandırdı.

Van'da yaşayan 4 yaşındaki Muhammed Fırat Kolcu, ailesi Şırnak'ta ikamet eden 2 yaşındaki Agit Aslan Özcan, Hakkari'de yaşayan 3 yaşındaki Aram Duyan ve 3 yaşındaki Hiranur Kol'a farklı tarihlerde yaptırdıkları testler sonucu ileri derecede işitme kaybı tanısı konuldu.

Uygulanan tedavilerden sonuç alamayan aileler, biyonik kulak tedavisi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) servisine getirildi.

Kontrollerin ardından, ameliyatla cihazın bir parçası iç kulaklarına, ses alıcısı ve mikrofondan oluşan dış parçası da kulak arkalarına yerleştirilen çocuklar, işitme testine tabi tutuldu.

- Çocuklar ağlayarak tepki verdi

Sesin iç kulaktan beyne iletilmesiyle duymaya başlayan çocuklar, sese ağlayarak tepki verdi. Biyonik kulakla çocuklarının duyduğunu gören anne ve babaları ise mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Çocuklardan Aram Duyan'ın babası Halit Duyan, AA muhabirine, ameliyat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden geldiklerini söyledi.

Oğlunun iki yıl önce seslere tepki vermediğini fark ettiklerini anlatan Duyan, "Birçok hastaneye götürdük. Biyonik kulak tedavisi için İstanbul'a, Ankara'ya gittik. Fazla imkanım yoktu. Burada koklear implant ameliyatının yapıldığını öğrendik. Doktor Hakan Kara ile tanıştık. Ameliyatı yapıldı. Aram'ın duymasını, konuşmasını çok istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bize bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Agit Aslan Özcan'ın annesi Elif Özcan ise oğluna işitme kaybı teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü belirtti.

Evladının biyonik kulakla sese tepki vermeye başladığını dile getiren Özcan, "Oğlumun duyması için daha önce birçok yere başvurdum. Biyonik kulak ameliyatlarının Van'da yapıldığını duyunca buraya geldim. Doktor Hakan Kara ve ekibiyle tanıştık. Bizimle ilgilendiler. Oğlumun ameliyatı yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyiz. Oğlum çok şükür duyuyor. İnşallah konuşmaya da başlayacak. Mutluluktan duygularımı ifade edemiyorum." diye konuştu.

- "Mutlu anlara şahitlik ediyoruz"

Hastane Başhekimi Dr. Kamil Yavuzer de bölgede çok sayıda insana sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Daha önce hizmet verilmeyen alanlarda da kendilerini geliştirdiklerini belirten Yavuzer, şunları kaydetti:

"KBB servisindeki hekimlerimizin yeni uygulamalarından biri de halk arasında biyonik kulak olarak bilinen koklear implant operasyonudur. Biyonik kulak tedavisi bir süreç. Ameliyat bu sürecin bir parçası. Ameliyat sonrası odyologlar eşliğinde gerekli terapileri alan hastalar hem işitmeye hem de konuşmaya başlıyor. Çocukların ilk sesleri duymalarına şahitlik ediyoruz. O an çok müthiş ve keyifli. İşitebilme, görebilme ve hissedebilme tarifi mümkün olmayan şeyler. Belirli ses frekanslarıyla işitebilir hale gelen çocukların yüzünü gördüğünüzde kalbinizde müthiş bir duygu vuku buluyor."

Ameliyatları gerçekleştiren KBB Uzmanı Operatör Dr. Hakan Kara ise koklear implant ameliyatının genelde işitme cihazlarından fayda görmeyen, her iki kulakta ileri veya çok ileri derecede işitme kaybı bulunan hastalar için uygun bir yöntem olduğunu belirtti.

Hastanelerinde 4 çocuğa başarıyla bu ameliyatı yaptıklarını ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Gerekli duyuruları yaptık. Hastalar bize başvurdu. Çok ileri derece işitme kaybı olan 4 çocuğun ameliyatını üç hafta önce yaptık. Durumları gayet iyi. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Cihazları takıldı. İlk defa sesleri duymaya başladılar. Seslere tepkileri ağlama ve korkma şeklinde oldu. Çocukların duyduğunu o şekilde anladık. Sesleri anlamaya çalışıyorlar. Bundan sonra alacakları özel eğitimlerle konuşmaya başlayacaklar. Takiplerini yapacağız. Tüm ekip arkadaşlarıma, odyologlarımıza teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Çocuklar ilk sesi duyduklarında yüzlerindeki ifade değişikliği, gülmeleri insanı duygulandırıyor. Motive oluyoruz."

İşitme cihazları firma yetkilisi Taha Polater de ileri derecede işitme kaybı olan hastaların sesleri duymalarına aracılık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Diğer işitme cihazlarından fayda göremeyenler koklear implant ameliyatı oluyor. Yeni cihazları takılıyor, sesleri duymaya başlıyorlar, biz de mutlu oluyoruz. Cihazların toplam maliyeti yaklaşık 180 bin lira. Hastalardan bir ücret alınmadan tüm masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Hasta odaklı bir hizmet veriliyor. Çocuklar bu cihazlar sayesinde duymaya ve konuşmaya başlıyor. Allah devletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özalp'ta "Tekstil Park Kompleksi"nin ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Özalp'ta "Tekstil Park Kompleksi"nin ihalesi yapıldı
Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle koyun varlığı artırılacak
YEREL HABERLER Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" ...
Van'da 1 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 1 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele ...
Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
Van'da 1 kilo metamfetamine 1 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da 1 kilo metamfetamine 1 gözaltı
Van'da evlat nöbetindeki baba: 7 yıldır gitmediğim yer kalmadı
YEREL HABERLER Van'da evlat nöbetindeki baba: 7 yıldır gitmediğim ...
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini ...
Van Gölü çekildi, tarım alanları gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Van Gölü çekildi, tarım alanları gün yüzüne çıktı
Van'da Yaz Kur'an Kursları Çocuk Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Van'da Yaz Kur'an Kursları Çocuk Şenliği düzenlendi
Van Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık hizmeti uygulaması devam ediyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık hizmeti ...
Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor
Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor
YEREL HABERLER Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor
Van'da metruk evde 33 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da metruk evde 33 kaçak göçmen yakalandı
Çaldıran Belediyesinin ihtiyaç sahipleri için ektiği ürünlerin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinin ihtiyaç sahipleri için ektiği ...
Van'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Van'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.