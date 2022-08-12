Van'da 25 bin kadına tarihi mekanlar ve doğal güzellikler gezdirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 25 bin kadına tarihi mekanlar ve doğal güzellikler gezdirildi

AA

Van'da 25 bin kadına tarihi mekanlar ve doğal güzellikler gezdirildi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, "Vanlı Kadınları Doğal Güzellikler ile Buluşturuyoruz" projesi kapsamında 25 bin kadına tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu bölgeleri gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadınları kentteki tarihi ve doğal güzelliklerle buluşturuyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından başlatılan proje kapsamında şu ana kadar 25 bin kadın Akdamar Adası, Çatak Kanisipi Şelalesi, Muradiye Şelalesi ve İshak Paşa Sarayı'nı gezme fırsatı buldu.

Proje kapsamında sabah Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek tarafından Şerefiye Mahallesi'ndeki İpek Park'tan uğurlanan kadınlar, Ulaştırma Dairesine bağlı otobüslerle Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'na götürüldü.

Yaklaşık iki buçuk saatlik yolculuğun ardından İshak Paşa Sarayı'na varan kadınlar burada kahvaltı yaptı, sarayı gezdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, "Programlarımıza kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. İlgiden memnunuz. Kadınların yarısından fazlası ilk kez bu yerleri gördü. Hedefimiz eylül ayı sonuna kadar 50 bin rakamına ulaşmak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını ...
Van Gölü'nde su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde su altı ve su üstü arama kurtarma ...
"Biyonik kulak"la duyan çocuklar anne ve babalarını duygulandırdı
YEREL HABERLER "Biyonik kulak"la duyan çocuklar anne ve babalarını ...
Özalp'ta "Tekstil Park Kompleksi"nin ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Özalp'ta "Tekstil Park Kompleksi"nin ihalesi yapıldı
Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle koyun varlığı artırılacak
YEREL HABERLER Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" ...
Van'da 1 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 1 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele ...
Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
Van'da 1 kilo metamfetamine 1 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da 1 kilo metamfetamine 1 gözaltı
Van'da evlat nöbetindeki baba: 7 yıldır gitmediğim yer kalmadı
YEREL HABERLER Van'da evlat nöbetindeki baba: 7 yıldır gitmediğim ...
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini ...
Van Gölü çekildi, tarım alanları gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Van Gölü çekildi, tarım alanları gün yüzüne çıktı
Van'da Yaz Kur'an Kursları Çocuk Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Van'da Yaz Kur'an Kursları Çocuk Şenliği düzenlendi
Van Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık hizmeti uygulaması devam ediyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık hizmeti ...
Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor
Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor
YEREL HABERLER Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor
Van'da metruk evde 33 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da metruk evde 33 kaçak göçmen yakalandı
Çaldıran Belediyesinin ihtiyaç sahipleri için ektiği ürünlerin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinin ihtiyaç sahipleri için ektiği ...
Van'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Van'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.