Van'da 25 bin kadına tarihi mekanlar ve doğal güzellikler gezdirildi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, "Vanlı Kadınları Doğal Güzellikler ile Buluşturuyoruz" projesi kapsamında 25 bin kadına tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu bölgeleri gezdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadınları kentteki tarihi ve doğal güzelliklerle buluşturuyor.



Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından başlatılan proje kapsamında şu ana kadar 25 bin kadın Akdamar Adası, Çatak Kanisipi Şelalesi, Muradiye Şelalesi ve İshak Paşa Sarayı'nı gezme fırsatı buldu.



Proje kapsamında sabah Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek tarafından Şerefiye Mahallesi'ndeki İpek Park'tan uğurlanan kadınlar, Ulaştırma Dairesine bağlı otobüslerle Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'na götürüldü.



Yaklaşık iki buçuk saatlik yolculuğun ardından İshak Paşa Sarayı'na varan kadınlar burada kahvaltı yaptı, sarayı gezdi.



Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, "Programlarımıza kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. İlgiden memnunuz. Kadınların yarısından fazlası ilk kez bu yerleri gördü. Hedefimiz eylül ayı sonuna kadar 50 bin rakamına ulaşmak." dedi.

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