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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi

AA

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi.

Van'da 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, haksız kazanç sağlamak amacıyla "uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması" faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Başkale ilçesi kırsalında arama faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, menfeze gizlenmiş 35 kilo 670 gram baz morfin buldu.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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