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Van 7 ayda 226 bin 435 İranlı turisti ağırladı

AA

YILMAZ KAZANDIOĞLU/EMRE ILIKAN - Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle bölgenin en önemli turizm rotaları arasında yer alan Van'a 7 ayda 226 bin 435 İranlı turist geldi.

Van 7 ayda 226 bin 435 İranlı turisti ağırladı

VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU/EMRE ILIKAN - Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle bölgenin en önemli turizm rotaları arasında yer alan Van'a 7 ayda 226 bin 435 İranlı turist geldi.

Binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan, kadim tarihinden bugüne ulaşan kaleleri, gölü, kedisi, kiliseleri bünyesinde barındıran Van, son zamanlarda ağırladığı yabancı misafirleriyle turizmdeki hareketli günlerine dönmeye başladı.

Tatillerini ülkeleriyle en uzun sınıra sahip Van'da geçirmeyi tercih eden binlerce İranlı turist, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geliyor.

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı sınır kapısından 7 aylık dönemde 226 bin 435'i İranlı 317 bin 692 kişi giriş yaptı. Gündüz alışveriş merkezleri, lokanta ve iş yerlerinde, gece de eğlence merkezlerinde zaman geçiren İranlı turistler, otellerdeki doluluk oranlarını da en yüksek seviyeye ulaştırdı.

- "Sadece ören yerlerini bu yıl 180 bin yabancı turist ziyaret etti"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, kentte büyük bir turizm hareketliliğinin olduğunu söyledi.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 95'in üzerine çıktığını, her yerde turistlerin olduğunu belirten Uslu, şöyle konuştu:

"Bu durum son zamanlarda ekonomik anlamda zor günler geçiren esnafımızı da sevindirdi. Yıl sonuna kadar bu hareketliliğin artarak devam etmesini bekliyoruz. İranlıların yanı sıra Kore, Irak ve Ermenistan'dan da misafirlerimiz geliyor. Sadece ören yerlerini bu yıl 180 bin yabancı turist ziyaret etti. Pandemiden önceki rakamları şimdiden geçtik. Kentte turizm çeşitliliğini artırmak için çeşitli projeler yürütülüyor. İnsanların Van Gölü'nden daha fazla yararlanması için çalışmalar yapılıyor. Mavi bayraklı plaj sayısı artırılmaya çalışılıyor. Van Müzesi'nde sesli rehber sistemine geçtik. Gelen misafirler rehbere gerek duymayacaklar. Bütün bunlar gösteriyor ki yıl sonuna kadar turizmde önemli rakama ulaşacağız."

- "Hareketlilikten memnunuz"

Esnaf Kadir Akdağ da İranlı turistlerin Van'a gelmesinden memnun olduklarını ifade etti. Bu sayede kentte hareketliliğin yaşandığını anlatan Akdağ, "İranlıların geneline bakarsak ekonomik anlamda memnunuz. Ekonominin canlanmasında etkileri var. Her alanda hareketlilik sağlıyorlar. Tüm sektörler bundan etkileniyor." dedi.

Mağaza yöneticisi Hatip Kılıç da İranlı turistlerin Van'a yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Otellerde, lokantalarda, konfeksiyonlarda istihdama büyük katkı sağladı bu hareketlilik. Bu da Van esnafı olarak bizi mutlu ediyor. Onların kentten memnun ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin bu konuda daha duyarlı davranması gerekiyor. Turistlerin ilimize sürekli gelmesi için uğraşmamız gerekiyor."

Temmuz ve ağustos aylarında dolulukta en üst seviyeye ulaştıklarını anlatan bir otelin genel müdürü Alim Akın da turistlerin konaklama sürelerini uzatmaya çalıştıklarını kaydetti. Akın, "İranlı turistler bizim için olmazsa olmazlardan biri. Esnafa can suyu oluyorlar. Hizmet anlamında elimizden geleni yapıyoruz. Van'a çok önemli katkı sağlıyorlar. Bunun sürdürülebilir olması için çaba göstermemiz gerekiyor. Turistlerin ilimize tekrar gelmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Kentten memnun ayrılan bir turist bir dahaki sefere birçok kişiyle geri geliyor." ifadelerini kullandı.

İranlı turistlerden Arzu Sadakat ise alışveriş yapmak için Van'a geldiğini belirterek, "Van, Türkiye çok güzel, beğeniyoruz. 3 gündür Van'dayım. Otelde kalıyoruz. Alışveriş merkezleri, her şey güzel. Her yerini seviyorum. Fiyatlar uygun ve kaliteli. Yılda 2 kez Van'a geliyorum. Burada olmaktan mutluyum." dedi.

Ailesiyle Van'a gelen İranlı Aysun Yusuf da Türkiye'nin çok güzel olduğunu ve Van'da çok güzel zaman geçirdiklerini aktararak, "Van'a sürekli alışveriş yapmaya geliyoruz. Ülkemize göre her şey çok güzel ve kaliteli. Burada insanlar çok sıcak kanlı. Memnun kalıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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