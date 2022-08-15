Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 934 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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