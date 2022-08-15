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Adrenalin tutkunu İranlı turistler, Çatak Çayı'nda rafting yaparak eğleniyor

AA

Adrenalin tutkunu İranlı turistler, Çatak Çayı'nda rafting yaparak eğleniyor

VAN (AA) - MESUT VAROL - Yaz tatillerini Van'da geçiren İranlı turistler, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Çatak ilçesinde rafting yaparak heyecan dolu anlar yaşıyor.

Tarihi ve ormanlık alanları, engebeli coğrafyasıyla ilgi çeken Çatak, adrenalin tutkunu İranlı turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerden biri haline geldi.

Kara yoluyla Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan İranlılar, son zamanlarda kafileler halinde doğa sporlarıyla da öne çıkan, Türkiye'nin en uzun rafting parkurlarından birine sahip ilçeyi ziyaret ediyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri gezen, doğayla iç içe zaman geçirme imkanı bulan turistler, ilçe merkezinden geçen Çatak Çayı'nda oluşturulan parkurda rafting de yapıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, AA muhabirine, ilçenin son zamanlarda turizmde altın çağını yaşadığını söyledi.

El değmemiş doğası ve doğal güzellikleriyle ilçenin turizmde ön plana çıktığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"İlçemizde 26 Haziran'da uluslararası bir festival yaptık. İran'ın dört bir yanına broşürler ve davetiyeler dağıttık. Festivale İran'dan yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Bu insanlar festivalde ilçemizi çok beğendiler. O günden bu yana acente sahipleri ilçemize gelmeye başladı. Festivalden bu yana yaklaşık 10 bin İranlı misafirimizi ağırladık. Her gün 50-100 kişilik gruplar, burada botlarla rafting yapıyor. Misafirlerimiz aynı zamanda tarihi köprüleri, manastırları, kiliseleri ve Saklı Şelale'yi ziyaret ediyor. Raftingin dışında İranlı misafirlerimizi cezbeden doğal güzellikler var. Bu kadar yoğunluk, ilgi beklemiyorduk. Acenteler her gün arıyorlar. Biz de rafting kapasitemizi artırıp daha çok misafir ağırlamayı planlıyoruz."

- "Gittikten sonra herkese buranın güzelliklerini anlatacağım"

Acente sahibi İbrahim Demirtaş da "Buranın doğal güzellikleri turistleri çekiyor. İranlılar son zamanlarda özellikle rafting yapmak istiyorlar. Yoğun ilgi var. Taleplere yetişemiyoruz. Gelen gruplar yenilerin gelmesini sağlıyor." dedi.

İranlı Parasto Derakhshan da "Belli aralıklarla tatil için Van'a geliyorum. Üç gündür buradayım. Saklı Şelale ve köprüleri gezdik. Buralarda fotoğraf çektirdik. Şimdi de rafting yapıyoruz. Gerçekten her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle tatile gelen Meryem Derhanasu, "Alışveriş yaptık, eğlendik. Bugün de Çatak'a rafting yapmaya geldik. Gittikten sonra herkese buranın güzelliklerini anlatacağım. Her yönüyle çok güzel. Turizm için gelmek isteyen herkese tavsiye edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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