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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

AA

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

VAN (AA) - Van'da, "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"na katkı sunmak amacıyla düzenlenen 4. Van Denizi Bisiklet Festivali başladı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ile Vangölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize edilen festivale birçok ilden 250 kişi katıldı.

Van Kalesindeki Atatürk Parkı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, gazetecilere, belediyenin kültürel ve sosyal birimleri olarak yaz dönemini dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

Bugün de Van'da 4.'sü düzenlenen Van Gölü Bisiklet Festivali'ni başlattıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Bu festivale Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bine yakın sporcumuz başvurdu. Bunlardan 250'sinin talebi kabul edildi. Parkurumuz 450 kilometre olacak. Katılımcılar Van Gölü çevresinin tamamını turlayacaklar. Amacımız kentin turizmine katkı sağlamak ve Van Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmak. Malumunuz, Van Gölü kirleniyor ve kirlilikten kurtarabilmek için bunun bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Buradan da tüm Vanlı hemşerilerimize 'Van Gölüne sahip çıkın' diyoruz."

Afyonkarahisar'dan gelerek etkinliğe katılan Yahya Küçüktütüncü ise "Bölge insanının Van denizi olarak adlandırdığı Van Gölü'nün doğasını görmek ve tanımak istiyoruz. Güzel bir organizasyon. Bu şekilde sonunda kadar devam etmesini diliyoruz." dedi.

Eskişehir'den gelen Rahime Çelen de daha önce Van'a gelme şansı bulamadığını belirterek, "Van'a geliş nedenim sadece bisiklet turu değil. Van Gölü temiz kalsın, kirlenmesin demek için geldim. Güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Geçen yıl da festivale katılmak için başvuruda bulunduğunu anlatan İlke Çamurtay, "Mersin'den geldim. Festivalin dördüncüsüne katılmak nasip oldu. Van Gölü için gösterilen çabayı takdirle karşılıyorum. Halkımızın bilinçlenmesi açısından önemli. Bisikletle Van Gölü etrafında tur atma düşüncesi beni buraya sevk etti. Çok heyecanlıyım, mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bisiklet tutkunları, daha sonra konvoy eşliğinde 450 kilometrelik parkurun birinci etabına başladı.

Festival, 21 Ağustos'ta Van Kedi Evi önünde düzenlenen programla sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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