Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı

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VAN (AA) - Van ve Ağrı'da göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen ve hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Van ve Ağrı'da göçmen kaçakçılığı olaylarını organize ettiği belirlenen N.K'yı, Erciş'te yolculuk yaptığı araçta yakaladı.

Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K, tutuklandı.

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