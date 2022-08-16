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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Kalesi'ndeki "Gülistan Bahçesi" yenilendi

AA

Van Kalesi'ndeki "Gülistan Bahçesi" yenilendi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, Van Kalesi'nin kuzeyindeki "Gülistan Bahçesi"ni yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Abdurrahman Gazi Türbesi'nin yanında bulunan ve endemik gül türlerini bünyesinde barındıran bahçeyi yeniden düzenledi.

Tamamlanan çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bahçenin il için tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

Bahçenin birçok ziyaretçiye, turiste, özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damada ev sahipliği yaptığını belirten Aydın, "Van Kalesi eteklerinde içinde çeşit çeşit gül türünü barındıran bu bahçede ekiplerimiz tarafından yoğun bir çalışma yürütüldü. Yürüyüş yolları, oturma alanları, peyzaj çalışmaları yapıldı, gelin ve damatlar için fotoğraf çekimlerinde kullanabilecekleri bir fotoğraf alanı dizayn edildi. Önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağı bahçenin tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Bahçede kentin tescilli gül reçeli ve şerbet yapımında kullanılan Van Gülü'nün yanı sıra, Hoşap, Türk, Isparta, Şurubi, Beyaz, Turuncu-Sarı, Bonanza, Kral gibi gül türleri bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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