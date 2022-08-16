Van'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Reşit Kaya yönetimindeki 65 FA 491 plakalı otomobil, Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kaya hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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