Van'ın İpekyolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor

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VAN (AA) - İpekyolu Belediyesi, bir süre önce yapımına başlanan ve çevre yoluna bağlantısı olan cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bostaniçi ve Hacıbekir mahallelerinde yürütülen çalışmalarda sona gelindi.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çevre yolu ile eş zamanlı olarak bağlantı yollarında da çalışma başlattıklarını söyledi.

Aydın, "Hemşerilerimizin çevre yoluna rahat ulaşmalarını sağlamak amacıyla imar uygulama planına göre çevre yolu bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. İkinci alternatif yol ile birlikte kentimizin trafik yükü ciddi şekilde azalacak. Şu ana kadar 40 kilometrelik ham yol çalışmalarını tamamlayarak alt yapı dolgu ve sıkıştırma işlemlerini tamamladık. İpekyolu için hemşerilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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