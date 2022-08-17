Milli Eğitim Bakanı Özer, Van'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Van'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Van'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:

VAN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimin öncelikli politikalarının başında geldiğini belirterek, "3-5 yaşındaki okullaşma oranlarını OECD ülkelerinin okullaşma oranlarına eriştirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız." dedi.

Özer, Van Valiliğini ziyaret etti, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Özer, daha sonra Balcı, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve ilçe milli eğitim müdürleriyle "İl Eğitim Değerlendirme" toplantısına katıldı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da eğitimin geldiği durum ve eğitimin kalitesiyle ilgili kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Özer, yeni okul yapımı, güçlendirme çalışmaları, mevcut okulların donatımları için bu yıl Van'a tahsis edilen 705 milyon liralık ödeneği bugünkü toplantıda 1 milyar 750 milyon liralık ilaveyle 2,5 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

- "1110 bağımsız anaokulunu hizmete aldık"

Sadece Van'da değil tüm Türkiye'de sağlam olmayan okulları yıkıp yerlerine yeni okullar yaptıklarını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda güçlendirmeye ihtiyacı olan okulları destekliyoruz. Van'da güçlendirmeyle ilgili çalışmaları nihayete erdirmek için yaklaşık 170 milyon liralık ilave yatırım vermeye karar verdik. Bu çalışmayla birlikte Van'da güçlendirme ihtiyacı olan hiçbir okul kalmayacak. Van'da yıkım-yapım kararları çerçevesinde yıkıldığı halde yapılmayan 11 okul bulunuyordu. Bu okulları yatırım programına aldık. Bu da yaklaşık 380 milyonluk bir yatırıma karşılık gelmekte.

Milli Eğitim Bakanlığının şu an öncelikli politikalarının başında, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak geliyor. Yani 3-5 yaşındaki okullaşma oranlarını OECD ülkelerinin okullaşma oranlarına eriştirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız. Bugün itibarıyla bu proje kapsamında 1110 bağımsız anaokulunu hizmete aldık. Süreç çok başarılı şekilde devam ediyor. Bu projeyi başlattığımız zaman Türkiye'de 2 bin 872 bağımsız anaokulu vardı. Biz bir yılda mevcut anaokullarından çok daha fazla anaokulunu Türkiye'ye kazandırmak için yola çıktık. Bunun yaklaşık üçte birlik kısmını bitirdik. 1110 bağımsız anaokulunu hizmete aldık. Bütçeyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah ülkemize 2022'nin sonuna kadar 3 bin yeni anaokulunu kazandıracağız."

- "Van'daki çalışmalarımız çok başarılı bir şekilde devam ediyor"

Van'da daha önce 35 bağımsız anaokulunun yapımına karar verdiklerini, bugün de 66 bağımsız anaokulu yapma kararı aldıklarını aktaran Özer, "Van'a 2022'nin sonuna kadar kazandırılacak anaokulu sayısı 101 olacak. Burada 690 milyon liralık bir ilave yatırımı ilimize kazandırdık. Tüm Türkiye'de doğal gaza erişimi olup da dönüşümü yapılmayan hiçbir okul bırakmama kararı aldık. Bu kapsamda Van'daki çalışmalarımız çok başarılı devam ediyor. Bugün itibarıyla doğal gaz erişimi yeni başlayan 39 ilave okulun dönüşümü 2022 yılının sonuna kadar tamamlanmış olacak. Öğrencilerimiz daha sıcak ortama kavuşmuş olacaklar." diye konuştu.

Okulların onarımlarını çok önemsediklerini dile getiren Özer, çatı onarımından farklı noktaların tekrar elden geçirilmesine kadar okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Valiliğin bu konuda detaylı bir program hazırladığını söyleyen Özer, şunları kaydetti:

"Bunun için 150 milyon liralık ilave yatırımı ilimize kazandırmış olduk. 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını İstanbul'da 17 Haziran'dan bir hafta sonra başlatmıştık. İlk defa okullar açılmadan okulların temizlik ve kırtasiye malzemelerini, küçük onarım ve donatım bütçesini doğrudan okullarımıza göndermeyle ilgili seferberlik başlattık. Okulların ihtiyacıyla ilgili temizlik ve kırtasiye malzemeleri, küçük onarımı ve laboratuvar donatımlarıyla ilgili 88 milyon liralık bütçeyi bugün itibarıyla Van'a göndermiş bulunuyoruz. Van'da depremden dolayı ikili eğitimle ilgili sayı diğer illere göre nispeten yüksek. Bugün başlangıç olarak 250 milyon liralık bir ödenek vererek bu ikili eğitimin yüzde 30-40'ını ortadan kaldırmak için bir başlangıç yapıyoruz. 2023'ün sonuna kadar Van'da ikili eğitim yapan hiçbir okul bırakmayacağız. Onların gerekli yatırımlarını Valiliğimiz hazırlayacak."

Van'a bugün itibarıyla eğitim anlamında çok önemli yatırımlar kazandırdıklarını vurgulayan Özer, "700 milyon liralık bir yatırımdan 2,5 milyarlık bir yatırıma. Yani yaklaşık 3 katın üzerinde bir yatırımı Van'ın eğitimine kazandırmış bulunuyoruz. İnşallah bu yatırımlar realize oldukça öğrencilerimiz çok daha sağlıklı ortamlarda eğitim alacaklar, öğretmenlerimiz çok huzurlu mekanlarda eğitim verecekler." dedi.

Özer, daha sonra "2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı"na katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Özer: 2022'nin sonuna kadar ülkemize 3 bin yeni anaokulu kazandıracağız
YEREL HABERLER Bakan Özer: 2022'nin sonuna kadar ülkemize 3 bin yeni ...
Van'da Urartulara ait kale kalıntısına ulaşıldı
YEREL HABERLER Van'da Urartulara ait kale kalıntısına ulaşıldı
Van'da hasadı yapılan "destek tohumu"ndaki verim çiftçiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Van'da hasadı yapılan "destek tohumu"ndaki verim ...
Van'da 340 kişi sağlık taramasından geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 340 kişi sağlık taramasından geçirildi
Van'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle 15 günlüğüne kapatıldı
YEREL HABERLER Van'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle 15 ...
Van'ın İpekyolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Van'ın İpekyolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ...
Van'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Van'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ...
Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Deniz, yoğun bakımda
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Deniz, yoğun ...
Van Kalesi'ndeki "Gülistan Bahçesi" yenilendi
YEREL HABERLER Van Kalesi'ndeki "Gülistan Bahçesi" yenilendi
Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Gürpınar'da ot ve saman yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Gürpınar'da ot ve saman yığınlarının bulunduğu alanda ...
Van Büyükşehir Belediyesi yolların alt yapısını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi yolların alt yapısını ...
Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Van'da terör operasyonlarında 26 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 26 gözaltı
Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı
YEREL HABERLER Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı
200 bisikletli, Van Gölü için 430 kilometre pedal çevirecek
YEREL HABERLER 200 bisikletli, Van Gölü için 430 kilometre pedal ...
Adrenalin tutkunu İranlı turistler, Çatak Çayı'nda rafting yaparak eğleniyor
YEREL HABERLER Adrenalin tutkunu İranlı turistler, Çatak Çayı'nda ...
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 ...
Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli ...
Van'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı
Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Özalp'ta 2 bin bağ ot yandı
YEREL HABERLER Özalp'ta 2 bin bağ ot yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.