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Milli Eğitim Bakanı Özer, Van'da "Köy Yaşam Merkezi"nin açılışında konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Van'da "Köy Yaşam Merkezi"nin açılışında konuştu:

VAN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de ilk kez yetişkin ve çocukların aynı mekanda buluştuğu eğitim kurumlarını hayata geçirdiklerini belirtti.

"2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı"nın ardından Edremit ilçesine geçen Özer, "Dilkaya Köy Yaşam Merkezi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, son 20 yılda eğitimin tüm kademelerinde çok önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de herkesin eğitime ücretsiz şekilde erişebilmesini sağladıklarını dile getiren Özer, köy yaşam merkezleriyle attıkları adımın eğitim politikaları için çok özel öneme sahip olduğunu kaydetti.

Yaşam merkezine dönüştürülen okullarda yıllar önce çocukların eğitim aldığını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir köşesinde göçler nedeniyle ilçelere, illere gidildikten sonra bu okullarımız kullanılamaz hale geldi. Şu an yaklaşık 6 bin 970 köy okulu atıl durumdayken bunları başlattığımız projeyle hızlı bir şekilde köy yaşam merkezlerine dönüştürüyoruz. Burada yaptığımız üç şey var. Birincisi köylerimizdeki köy ilkokullarının açılması için ilgili yönetmelik değişikliğini yaparak öğrenci sayısına bakılmaksızın Türkiye'nin tüm noktalarında köy okullarının açılabilir olmasını sağladık. İkinci adım, köylerimizde anaokulları açmak için öğrenci sayısının 10 olması gerekirken yönetmelik değişikliğiyle 5'e düşürdük. Sadece bu adımla 1800 köydeki 20 bine yakın çocuğumuz anaokullarıyla buluştu. Üçüncüsü en kritik, köy yaşam merkezlerinde artık halk eğitimi merkezleri kuruyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece eğitim çağı nüfusuna eğitim vermiyoruz. Yediden yetmişe herkese istedikleri her türlü eğitimi ayaklarına getiriyoruz."

Köy yaşam merkezlerinde kuracakları halk eğitimi merkezleriyle tarımdan hayvancılığa, arıcılığa her alanda usta öğreticilerin vatandaşlara eğitim vereceğini anlatan Özer, bu sayede insanların kendi hayatlarını şekillendirme de çok daha güçlü hale geleceklerini vurguladı.

"Türkiye'de ilk kez yetişkin ve çocukların aynı mekanda buluştuğu eğitim kurumlarını hayata geçirmiş oluyoruz." diyen Özer, şunları kaydetti:

"2022-2023 eğitim öğretim yılı başlayana kadar bin köy yaşam merkezi açmayı hedefliyoruz. Geriye kalan tüm köy okullarını, yıl sonuna kadar köy yaşam merkezlerine dönüştüreceğiz. Böylece şehirlerdeki kalkınma hamlelerini tekrar köyden başlatarak köyden illere, ilçelere göçü durdurmak, buraları çok daha muhkem, çok daha güçlü hale getireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da 12 Eylül 2022'ye kadar planladığımız 20 yaşam merkezi var. Hangi köyde yaşam merkezi ihtiyacı varsa gerekli destekleri vererek inşallah 12 Eylül'e kadar tüm vatandaşlarımızın, annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız."

- "Türküleri gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşayacaklar"

Eğitim yatırımlarının ötesinde yıllardan bu yana düşündükleri bir projelerinin de olduğunu belirten Özer, "Türkülerimizin hikayelerini ortaya çıkartmak, çocuklarımızı türkülerle, onların hikayelerini bilerek yetiştirebilmek ve nesiller boyu bu kültür aktarımını sağlamak istiyoruz. Bu projeyi de Van'da başlatıyoruz. Güzel Sanatlar Lisesi'ne her türlü desteği vereceğiz. Türkiye'nin tüm illerinin, tüm bölgelerinin yıllardan beri, nesilden nesile aktarılan türkülerini hikayeleriyle birlikte ortaya koyacaklar. Öğrencilerimiz bunun performansını sergileyecekler. İnşallah tüm illerimizde gençlerimiz geçmişten tevarüs eden hikayelerle örülü, ağıtları, türküleri gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da bugün Van'ın geleceğine ilişkin önemli çalışmaların yapıldığına işaret ederek, "Van'a yapılacak 101 anaokulu kadınlarımız ve çocuklarımız için çok iyi olacak. Güçlendirilecek olan 14 okulumuz, depremden dolayı yıkılıp yapılacak 11 okulumuz, ikili eğitimi azaltmak için yapacağımız yeni okullar, 10 bin çocuğa 8 ay boyunca vereceğimiz 300 lira yardım, meslek liselerine gideceklere vereceğimiz yardımlar, Türkiye'nin en zengin kitaplarının olduğu kütüphanelerle ilimiz çok güzel olacak." dedi.

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da kentteki eğitim yatırımları hakkında bilgi vererek, Köy Yaşam Merkezi'nin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Bakan Özer ve beraberindekiler açılışı yapılan Köy Yaşam Merkezi'ni gezdi, kadın kursiyerlerle sohbet etti.

Programa, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Bakan Özer, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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