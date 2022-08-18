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İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezi öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdi

AA

İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezi öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdi

VAN (AA) - İpekyolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim alan 159 öğrenci çeşitli üniversitelere yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Belediyesi tarafından hizmet veren merkez, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 159 öğrenciyi hayalleriyle buluşturdu.

Merkezde eğitim gören öğrenciler, tıp, diş hekimliği, eczacılık, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, mühendislik, mimarlığın da aralarında bulunduğu birçok bölüme yerleşti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, sınavı kazanarak üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşen öğrencileri tebrik etti.

Öğretmenlere de teşekkür eden Aydın, "Bu yıl daha çok öğrenciyi üniversiteli yapacağız. Buraya gelen öğrencilerimiz belediyemizce tahsis edilen tüm imkanlardan ücretsiz olarak faydalanıyor. Dershane hizmeti, etüt, soru çözümü, kaynak temini ve deneme sınavları hizmetleri veriliyor. Bire bir soru çözümleri yapılıyor. Ayrıca yine belediyemizce organize edilen sosyal kültürel faaliyetlere katılan öğrenciler yoğun ders temposunun yanı sıra sosyalleşerek keyifli ve güvenli bir ortamda zaman geçiriyor." diye konuştu.

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Aydın'a ve merkezdeki öğretmenlere teşekkür etti.

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