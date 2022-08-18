Van'da özel gereksinimli çocuklar Akdamar Adası'nı gezdi

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VAN (AA) - Van'da özel gereksinimli çocuklar ile aileleri, Büyükşehir Belediyesinin "Özeliz Her Yerdeyiz" sloganıyla düzenlediği etkinlik kapsamında Akdamar Adası'nı gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin sosyal ve kültürel etkinliklere daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen yaz etkinlikleri devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve aileleri deniz otobüsleri ile Akdamar Adası'na götürüldü.

Aileleriyle tarihi adayı gezen çocuklar, aileleriyle güzel bir gün yaşadı.

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