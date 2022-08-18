Van'da 10 bin bıttım ağacı fıstığa dönüştürüldü

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kırsal bölgelerinde yaklaşık 10 bin bıttım ağacına fıstık aşısı yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal alanlarda alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle hayata geçirilen proje sayesinde Çatak ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde bulunan Atlıhan ve Dalbastı mahallerinde yaklaşık 10 bin bıttım ağacı fıstık aşısı yapılarak ekonomiye kazandırıldı.

Ayrıca proje kapsamında iki mahalledeki 40 çiftçiye de aşılama, budama, bakım ve hastalıklarla mücadele alanında eğitimler verildi.

İlk hasadın bu yıl yapılması planlanan fıstığın, bölgedeki vatandaşların geçim kaynaklarından biri haline getirilmesi hedefleniyor.



Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, iki yıl önce başlatılan menengiç ağaçlarını fıstığa dönüştürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu yıl çalışmalara hız verdiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bölgede 10 bin civarında ağaç aşılandı. Geçtiğimiz yıl buradaki çiftçilerimize aşılama, budama, bakım ve hastalıklarla mücadele eğitimi verdik. Bu eğitimlerin ardından çiftçilerimiz sertifika aldı. Bu yıl da aşılama işlemlerine aralıksız devam ederek yıl içinde 3 bine yakın ağacımızı daha aşıladık. Nihai hedefimiz bölgedeki ağaçları dönüştürerek, yakacak olmaktan kurtarmak ve bölge ekonomisine kazandırmaktır."

Atlıhan Mahalle Muhtarı İdris Ertem, "Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle burada binlerce bıttım ağacı fıstığa dönüştürüldü. Bölgedeki ağaçlarının dönüştürülmesi projesi mahallemiz için son derece önemlidir. İlk yıl önce dönüştürdüğümüz ağaçlarımızdan verim almaya başladık. İnşallah bu sene iyi bir hasat bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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