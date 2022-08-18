Van'da el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 10 akü ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da Tendürek Dağı kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenekler, el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 10 akü, 55 tüp ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, 17 Ağustos'ta Tendürek Dağı kırsalında yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ve kablolar, el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 10 akü, 55 tüp, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



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