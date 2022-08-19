Van'da ilkbaharda alınan yağışlar buğday rekolte beklentisini 45 bin ton artırdı

VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Van'da bu yıl 580 bin dekarda ekimi yapılan buğdayda 130 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle zor bir hasat dönemi geçiren çiftçilere destek olmak amacıyla, yüzde 75 hibeyle 364 ton sertifikalı yazlık buğday tohumu desteği verdi.

Üretimde durgunluk yaşanmaması, daha çok alanın ekilmesi ve tarım sektörünün zarara uğramaması hedefiyle başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında 750 çiftçi, 5 ay önce aldıkları tohumları toprakla buluşturdu.

580 bin dekarda ekimi yapılan buğdayın hasadına başlandı. Çiftçiler, bu yıl kış ve ilkbaharda etkili olan yağışlar sayesinde beklediklerinden daha fazla ürün aldı.

Geçen yıl ekim yapılan 570 bin dekardan kuraklık nedeniyle 40 bin ton buğdayın elde edildiği Van'da bu yıl 580 bin dekardan 130 bin ton buğday alınması bekleniyor.

- "Rekolte beklentilerimizin üstünde"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, Van'ın tarım ve hayvancılık açısından Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte bu yıl yağışların beklenen seviyede olmasının üreticileri sevindirdiğini belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Yağışlar sayesinde ekimi yapılan tohumların çıkışları güzel oldu. Yaklaşık bir milyon dekarlık alana ekimi yapılan buğday ve arpada hasat dönemi başladı. Biçerdöverler tarlalara girdi. 580 bin dekara ekilen buğdaydan 85 bin ton rekolte bekliyorduk. Şu anki verilere baktığımızda rekolte beklentilerimizin üstünde olacak. Allah'a şükürler olsun. Buğdayın yüzde 80'i, arpanın da yüzde 60'ı hasat edildi. Buğdayda toplam 130 bin tonun üzerinde, arpada ise yaklaşık 80-90 bin ton rekolte bekliyoruz. Hükümetimizin açıkladığı buğday ve arpa alım fiyatları çiftçilerde çok güzel karşılık buldu. Üreticilerimiz, elde ettikleri mahsulden ihtiyaçlarının dışındakini Toprak Mahsulleri Ofisine pazarlıyor. Buğday ve arpa üretimi il ekonomisine katkı sağlıyor."

Üreticilere tarım ve hayvancılık konusunda sürekli desteklerde bulunduklarını belirten Görentaş, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ve İl Müdürlüğü olarak 2 milyon lira bütçe ayırdığımız Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında 750 çiftçiye 5 ay önce 364 ton yazlık buğday tohumu desteği verdik. Bu alanda çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Sonbaharda da çiftçilere yüzde 75 hibeyle sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtacağız. Üretimde devamlığı sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Yüzde 300 verim elde ettik"

Tuşba ilçesine bağlı Otluca Mahallesi'nde 200 dekar araziye buğday eken Coşkun Şahar da devletten hibe aldığı tohumlar sayesinde tarlalarının boş kalmadığını dile getirdi.

Şahar, "Bu desteklemenin devam etmesini bekliyoruz. Devletten sertifikalı buğday tohumu desteği aldık. Destekler devam ederse bölge çiftçimiz daha çok üretim yapar, daha kaliteli ürünler elde eder. Bu desteğin mazot ve gübreye de yapılmasını istiyoruz. Buğday hasadını yaptık. Ektiğimiz sertifikalı tohumlardan yüzde 300'den fazla verim elde ettik. Aynı zamanda hayvanlarımızın yem ihtiyacını da karşılıyoruz. Sertifikalı tohumun verimi diğer tohumlara göre daha fazla. Bunu tecrübe edindik." dedi.

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