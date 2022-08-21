Van'da gençlere yönelik yaz kampı düzenlendi

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VAN (AA) - Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik kamp etkinliği düzenlendi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesindeki Su Sporları Merkezinde düzenlenen kampa 150 genç katıldı.

Merkezde çadır kuran gençler, 4 gün boyunca satranç, masa tenisi, dart, voleybolu, futbolu, kano, kürek, yüzme, temel izcilik uygulamaları ve okçuluk etkinlikleriyle zaman geçirdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, kamp sayesinde gençlerin öğrendikleri bilgi ve becerilerini yerinde uygulama imkanı bulduğunu söyledi.

Farklı tarihlerde gençleri ağırladıkları kampla ilgili güzel dönüşler aldıklarını belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Kamp sabah sporu ve kahvaltı ile başladı. Gençlerimiz plaj voleybolu ve futbolu, masa tenisi, okçuluk, dart, kano, kürek, yüzme, kitap okuma gibi birçok alanda güzel zaman geçirdi. Farklı alanlarda düzenleyeceğimiz etkinlikler yıl boyu devam edecek. Gençlerimizin keyifli ve eğlenceli zaman geçirmelerini diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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