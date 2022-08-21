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Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

AA

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

VAN (AA) - Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgızlar, "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye gelen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre mesafedeki Ulupamir Mahallesi'nde yaşamlarını sürdürüyor.

Asırlardır yaşattıkları geleneklerini Türkiye'de de sürdüren Kırgız Türkleri, ülkeye gelişlerinin 40. yıl dönümü dolayısıyla kültür şenliğini organize etti.

Köy meydanında yapılan etkinlikte aşık oyunu, el sanatları sergisi, at yarışları gösterisi ve geleneksel lezzetlerin tanıtımı yapıldı, düğün evi ziyaret edildi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 40 yıl önce Van'a getirilerek Ulupamir Mahallesi'ne yerleştirilen Kırgızların kendi kültür ve kimliklerini tanıtmak için her yıl şenlik düzenlediğini söyledi.

Ulupamirlilerin savaşlar ve hastalıklar nedeniyle tarihleri boyunca birçok kez göçe maruz kaldığını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Bu göçlerin en önemlisi Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Türkiye'ye geliştir. 1980'li yıllarda ilçemize gelen kardeşlerimiz Ulupamir Mahallesi'nde 40 yıldır dostluk sofralarını kurarak kadim Türk geleneklerini sürdürüyor. Ulupamirli kardeşlerimiz burayı vatan bilip özlemlerini burada gidererek yaşamaya devam ediyor. Bugün birçok devlet kurumunda Ulupamirli kardeşlerimizi görüyoruz. Kimi üniversite öğrencisi kimi de subay, öğretmen ve hemşire olarak çalışıyor."

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova ise Türkiye ile Kırgızistan'ın kardeşliğinin ebedi olması temennisinde bulunarak, "Kırgız atasözünün dediği gibi 'Ucu bir olan ayrılır, temeli bir olan birleşir.' Kardeşliğimiz daim olsun." diye konuştu.

Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdulmetin Keskin de Türkiye'ye gelişlerinin 40. yılı dolayısıyla etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Dün meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Programımızı kısıtlı bir şekilde düzenledik. Şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik, dualar ettik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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