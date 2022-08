THY Yönetim Kurulu üyeleri Van'da buluştu

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 kişi can verdi

VAN (AA) - Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu, Anadolu'nun turizm potansiyeli yüksek şehirlerine dikkati çekmek amacıyla başlattığı tanıtım çalışmaları kapsamında Van'da buluştu.

Valiliğin öncülüğünde kentteki ziyaretlerinin ardından Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde THY Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'a uçak seferlerinin artırılmasının turizm başta olmak üzere birçok alanda kente katkı sağlayacağını söyledi.

Van'ın sahipsiz bir kent olmadığını belirten Balcı, "Elbette uçuşlarla ilgili sorunlar var. Bu eksiklikleri görmezden gelemeyiz ancak burada altı çizilmesi gereken önemli nokta, derdin dert edinilmesi. THY, yönetim kurulu toplantısını ilimizde gerçekleştiriyor. Derdimizi dert edinmişler. Bunu görmezden gelemeyiz. Van'ın her şeyi bizi ilgilendirir. Eğitimden sağlığa, sporundan sosyal politikasına, kültüründen turizmine, kırsal altyapısına kadar her şeyiyle ilgileniyoruz. 1,5 ay önce THY'yi ziyaret ettik. Çok güzel karşıladılar. O zaman acil uçak eklemişlerdi. Kendilerine müteşekkiriz." diye konuştu.

- Van'a uçak seferleri artırıldı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

THY'nin üst yönetiminde 17 yıldır bulunduğunu ifade eden Bolat, "Bugüne kadar Van'a gelmemekle de büyük hata ettiğimi gördüm. Ekibimi buraya getirmekteki en önemli amacım öncelikle bu güzellikleri biz görelim, yaşayalım ki yurt dışında insanlara anlatabilelim, Van'ın turizmine katkıda bulunabilelim. Bununla doğru bir karar verdiğimizi gördüm. Sosyal medya hesabımda 'bir hafta sonunuzu muhakkak Van'da geçirin' diye bugünden itibaren paylaşım yapacağım. Van'ı herkesin görmesi gerekiyor. Doğu'nun İstanbul'u. Bunu gördüm." diye konuştu.

THY olarak 4 yönetim kurulu üyesi, tüm genel müdür yardımcılarıyla ilk defa İstanbul dışında bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Her pazartesi günü yaptığımız haftalık değerlendirme toplantısını burada açarak böyle bir gelenek başlattık. Bunu ilk defa serhat şehri Van'dan yapmış olduk. Bu açıdan böyle bir güzel karara vesile oldunuz. Göreve başladıktan hemen sonra 1,5 ay önce beni ziyaret ettiniz. Van'ın ulaşımıyla ilgili sorunlarını ilk elden söylediniz. Biz de bunun üzerine çalışma yaptık. Akabinde frekanslardan bazılarını başka yerlerden iptal ederek Ankara'dan Van'a bir sefer koyduk. Eylül ayında yeni nesil, geniş kapasiteli uçaklarımız yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Bunlar geldikçe Van'la ilgili kararlarımızı revize edeceğiz. En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. İnşallah bir hafta içinde Ankara'dan Van'a ekstra bir sefer koyacağız. Böylece Ankara'dan Van'a günlük sefer sayımız üç olacak. Uçaklarımızın gelmesiyle beraber eylül ayının ilk haftasında Sabiha Gökçen-Van veya İstanbul-Van. Şu an bakacağız ama bir tane daha İstanbul'dan Van'a, ikinci seferimiz de eylül ayının ilk haftasında başlayacak. Böylece şu an 6 olan frekans sayımız 8'e çıkacak. Ekimin ortalarına doğru da uçaklarımızın gelmesine bağlı İstanbul'dan üçüncü uçuşumuzu koyacağız. THY'nin Van'a olan sefer sayısı, Anadolu Jet'le beraber yüzde 50 artarak 6'dan 9'a çıkacak."

- "Turizm gelirinde beklenen rakam 40 milyar dolar"

Antalya'nın turizmde beklenen kapasitesinin artmasının en önemli faktörlerinden birinin de THY'nin buraya koyduğu uçaklar olduğunun altını çizen Bolat, "Burada bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Biliyorsunuz ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından biri döviz. Döviz girdisini artırmak için uçaklarımızı Antalya'ya koyduk. Şu an Antalya'da 6,5 milyondan fazla turist var. Bunun 3,5 milyonu Rusya'dan geliyor. Bu turistlerin çoğunu biz taşıdık. İstanbul'un şu an otellerinde yüzde 80'den fazla doluluk var. Bu dolulukların en önemli faktörlerinden biri THY'nin yurt dışından getirdiği turistlerdir. Geçen sene 22 milyar dolarlık turizm geliri vardı. Bu sene turizm gelirinde beklenen rakam 40 milyar dolar. Ülkemizin bu ihtiyacını ön görerek yaptığımız stratejik çalışmalar sonucunda 14 uçağı Antalya'ya bağlamamız gerektiğini gördük." ifadelerini kullandı.

- "THY hizmet ihracatının ana omurgalarından biri"

Türkiye'nin geçen yıl Hizmet İhracatçıları Birliğindeki hizmet ihracatı gelirinin 55 milyar dolar olduğunu kaydeden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene bu rakam 80 milyar dolara çıktı. Yani hizmet ihracatında 25 milyar dolarlık bir artış var. Enerjinin fiyatlarının artmasından dolayı Türkiye'nin ekstradan harcamak zorunda kaldığı rakam 50 milyarın üstü. Demek ki bunun 25 milyarını hizmet ihracatçıları olarak biz sağlamışız. Bunu, şunun için söylüyorum. THY hizmet ihracatının ana omurgalarından bir tanesi. Bunlardan en büyüğü turizm. Ondan sonra yavaş yavaş geliyor. Sağlık turizmindeki gelir 2021 yılında 1,6 milyardı. Bu yılki rakam 2,5 milyara çıktı. Tahminlerimiz seneye bunun 5 milyara çıkmasıdır. Seneye turizm gelirlerinde beklendiğimiz rakam 55 milyar dolardır. THY'nin en önemli katkılarından bir tanesi de insanların tabii ulaşımının yanında ülkeye döviz girdisini sağlamasıdır. THY'nin, Türkiye'ye bu yıl 14,5 milyar dolarlık döviz getirmesi bekleniyor. Türkiye'nin ilk üç mal ihraç eden şirketlerin toplamı bu rakamı bulmuyor. THY'nin yüklendiği misyon, insanları sevdiklerine kavuşturmanın yanında ülke ekonomisine en büyük katkı sağlayan şirkettir."

- "Uçaklara Van'la ilgili tanıtım filmleri koyacağız"

"Sevginin ve barışın memleketi olan Van'da ekonomiye nasıl katkıda bulunabiliriz diye çalışma yaptık" diyen Bolat, şunları belirtti:

"Burada büyük sağlık kuruluşlarımız var. Bu sağlık kuruluşlarımızın Türkiye'ye katkılarını artırmayı düşünüyoruz. Bununla alakalı bugün yaptığımız toplantıda özellikle Tahran-Van arası uçak seferi konusunda İran devletiyle görüşmelere başlanması. Devletlerin izin vermesiyle olabilecek bir şey. Onlar bizim Van'dan Tahran'a uçuşumuza izin verirse ve yaptığımız fizibilite çalışmaları olumlu çıkarsa Van'dan Tahran'a bir uçak koymayı düşünüyoruz. Van şehrimizin ekonomisine, turizmine nasıl katkıda bulunabiliriz bunun çalışmalarını yapacağız. Uçaklara Van'la ilgili tanıtım filmleri koyacağız. Yabancı turistlerin Van'a gelmelerini teşvik edeceğiz. THY şu an 386 uçağıyla 129 ülkeye ve 340'a yakın şehre uçmaktadır. Bu anlamda Vanlı vatandaşlarımızı dünyanın her yerine daha çok İstanbul üzerinden bağlıyoruz. Bizim bir diğer iştirak şirketimiz Sun Express'tir. THY ve iştirakleri olarak bundan sonra 11 seferle Van şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

- "1200'e yakın kabin mensubu, yaklaşık 700 pilot alacağız"

Vatanın her tarafının kendileri için aynı olduğunu dile getiren Bolat, "O açıdan 'şurası bizim için daha öncelikli, burası öncelikli değil' demiyoruz. Biz global toplama bakıyoruz. Resme bakıyoruz. Van'ın ayrıcalıklı olduğunu ilk defa buraya gelmekle gördük. Ülkemize hizmet etmek bir zevk. Havacılıkta parametreleri iyi tutamazsanız kısa zamanda sıkıntı olur. Dünyanın en önemli hava yollarından biri Lufthansa'dır ama kaç senedir zararla boğuşuyor. Birçok sefer kestirdi. Bizim 65 bin çalışanımız var. Bunun 5 bin 200'ü pilot. 12 bin 500'ü kabin mensubu. Salgın sonrasında bu arkadaşlar yılmadan, usanmadan, gece gündüz çalıştılar. Çalışanlarımız bu dönemi fırsat bilip ayak sürümedi. Herkes işinin, görevlerinin başında oldu. Burada söylüyorum. THY bu sene güzel bir kar elde ederse, bu kardan tüm çalışanlarına ikramiye dağıtacak. Bu zorunlu bir şey değil. Şu an THY'de işe başlayan arkadaşımız 17 bin lira net maaşla bağışlayacak. Bu kabin veya bir uzman olabiliyor." şeklinde konuştu.

Herkesin THY'yle gurur duyması gerektiğini vurgulayan Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bana gelen yabancılar şunu söylüyorlar. 'İki tane Turkish vardı. Biri Türk lokumu, öbürü hamamı. Şimdi de Turkish Airlines oldu.' THY dünyada Türkiye'nin en önemli markası. Ülkemizde keşke bunun gibi 20-30 markamız daha olsa. O zaman biz hakikaten çok büyük bir ülke olurduk ama şimdi yeni yeni markalarımız çıkıyor. İnşallah onlarda yavaş yavaş THY'nin seviyesine gelecek. Bu sene 1200'e yakın kabin mensubu, yaklaşık 700 pilot alacağız. 400 de kendi yetiştirdiğimiz pilot var. Topladığımızda 1100'e yakın yeni pilot gelecek. Şu an 5 bin 200 olduğuna göre demek ki pilot sayımızı yüzde 20 artıracağız. Pilotlarımızın üzerindeki yük de bir miktar azalacak. İnşallah seneye daha planlı olarak işe başlayacağız. Uçak sayısında yatırımlarımızı yapmıştık. Pilot sayısında ufak bir eksiğimiz vardı. Onu da tamamlayacağız."

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de Tahran-Van, Van-Tahran seferleri için çalışmaya başlayacaklarını belirterek, "Van'ın güzelliklerini hep beraber dışarıya tanıtmaya çalışacağız. Van'daki vatandaşlarımızın daha rahat seyahat edebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Ev sahipliğinden dolayı başta Valimize, vekillerimize ve Vanlı hemşerilerimize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

