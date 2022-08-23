Tuşba'da asfalt ve parke taşı çalışmaları sürüyor

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Tuşba Belediyesi ekipleri, kışın olumsuz hava koşulları nedeniyle tahrip olan mahalle yollarının yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşların isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Parke taşı döşeme ve asfalt çalışmalarının yaz boyu devam edeceğini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışma yapıyoruz. Önceliğimiz trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterler, minibüs ve otobüs güzergahları oldu. Halkın konforlu yolculuk yapmasını önemsiyoruz. İlçenin değişimine ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarımız sürüyor. Asfalt ve kilit parke taşı çalışmaları sayesinde hemşerilerimiz güvenli ve sağlıklı şekilde evlerine gidiyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.