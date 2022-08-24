Özalp'ta Sürekli Eğitim Merkezi 30 öğrenciyi hayallerine kavuşturdu

VAN (AA) - Van'ın Özalp belediyesi tarafından, İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim müdürlüklerinin desteğiyle açılan Sürekli Eğitim Merkezi'nde sınava hazırlanan 30 öğrenci, üniversite hayalini gerçekleştirdi.

Belediye bünyesinde hizmet veren merkez, kırsal mahallelerde kurslara gitme imkanı bulamayan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmasına imkan sundu.

Ücretsiz ulaşım imkanının yanı sıra öğrencileri sosyal ve kültürel etkinliklerle de buluşturan merkezde, sınava hazırlanan öğrencilerden 30'u üniversiteye yerleşti.

Özalp Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sami Yıldırımçakar, merkezin ilk yılında güzel bir başarı elde ettiklerini belirterek emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Gelecek yıl daha çok öğrenciyi üniversiteli yapmayı hedeflediklerini belirten Yıldırımçakar, şunları kaydetti:

"Buraya gelen öğrencilerimiz kaymakamlığımız ve belediyemizce tahsis edilen tüm imkanlardan ücretsiz olarak faydalanıyor. Dersane hizmeti, etüt, soru çözümü, kaynak temini ve deneme sınavları hizmetleri veriliyor. Birebir soru çözümleri yapılıyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ve belediyemizce organize edilen sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenciler, yoğun ders temposunun yanı sıra sosyalleşerek keyifli ve güvenli bir ortamda zaman geçiriyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü kazanan Büşra Toker de merkezin çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Evde ders çalışmak yetersiz kalıyordu. Özel dersaneler pahalı olduğu için gidemedim. Burada özel bir dershaneyi aratmayan ortamda sınava hazırlandık. Burası sayesinde amacıma ulaştım. Bize bu imkanları sağlayan Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazanan Ali Ceylancı ise "Dersaneye gitmeye imkanımız yoktu. Belediye bünyesinde sürekli eğitim merkezi açıldığını öğrendim. Gelip kayıt yaptım. Burada her şey ücretsiz. Üniversiteyi kazanmamda çok büyük faydası oldu." diye konuştu.

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