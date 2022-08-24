Van'da kurulan "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" ilk toplantısını yaptı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan "Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" divan teşekkülü ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, meclis başkanlık divanı, birlik encümeni ile plan ve bütçe komisyonu kuruldu.



Birlik başkanlığına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı seçilirken, başkanlık divanı, birlik encümeni ve ilgili komisyonlar kurularak üyeleri belirlendi.



Toplantıda, birliğin koordinasyon merkezi olarak Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi belirlendi, birliğin sekreteryasının da Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.



Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin büyütülerek, hizmet alanının genişletilmesi ve yeni merkezlerin kurulması gibi birçok konunun da ele alındığı toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel başkanlık etti.



Toplantıya, ilçe belediye başkanları ve belediye başkan vekilleri ile Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanları katıldı.



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