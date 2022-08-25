Van'da ot yığınında çıkan yangın söndürüldü

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınında çıkan yangın söndürüldü.



Yarımkaya Mahallesi'nde Fahrettin Genez'e ait ot yığınlarında akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Evlere sıçramadan söndürülen yangında ot yığınları zarar gördü.

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