Van'a yeni sebze ve meyve hali yapılacak

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 357 dönümlük alanda sebze ve meyve hali inşa edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacıbekir Mahallesi'ndeki mevcut tesisinin şehir içinde kalması ve ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle Erciş yolu üzerinde yeni bir tesis yapılacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, dükkanlar, idari bina, ibadethane, yeşil alan, otopark, sosyal alanlar ile kamyon garajının yer alacağı proje alanında incelemelerde bulundu.



Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Balcı, inşa edilecek sebze ve meyve halinin kısa sürede tamamlanıp hizmete açacağını belirtti.

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