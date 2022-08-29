İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde İran sınırında çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Kurucan Mahallesi'nde belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp'taki itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

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