"Yüzen otel"e dönüştürülen feribot, Van Gölü'nde turizmi canlandıracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Yüzen otel"e dönüştürülen feribot, Van Gölü'nde turizmi canlandıracak

AA

MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Van Gölü kıyısında bulunan Edremit ilçesinde, kente gelen turistlere farklı bir tatil deneyimi yaşatmak amacıyla belediye tarafından "yüzen otel"e dönüştürülecek atıl durumdaki feribotta çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı.

"Yüzen otel"e dönüştürülen feribot, Van Gölü'nde turizmi canlandıracak

VAN (AA) - MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Van Gölü kıyısında bulunan Edremit ilçesinde, kente gelen turistlere farklı bir tatil deneyimi yaşatmak amacıyla belediye tarafından "yüzen otel"e dönüştürülecek atıl durumdaki feribotta çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı.

Edremit Belediyesi, yıllarca Van-Tatvan arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan ancak yeni feribotların devreye alınmasıyla atıl durumda kalan "Rafet Ünal" isimli feribotun "yüzen otel"e dönüştürülmesi için proje hazırladı.

Turistlerin konaklama sürelerini uzatmak ve farklı bir destinasyon oluşturmak amacıyla hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylandı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği proje kapsamında, kullanılmayan bin 680 ton ağırlığında, 82 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki feribotun, 9'u suit 30 oda, balo ve toplantı salonu, restoran, kafeterya, mescit ve konferans salonu bulunan otele dönüştürülmesi süreci başlatıldı.

Geçen yıl başlayan çalışmaların yüzde 50'sini tamamlayan belediye, "yüzen otel" için Edremit kıyı kesiminde de iskele inşa etmek üzere hazırlıklara başladı.

Son zamanlarda binlerce İranlının yanı sıra birçok ülkeden turistin ilgi gösterdiği Van'da, "yüzen otel" projesiyle misafirlere eşsiz manzarada tatil yapma imkanı sunularak turizmdeki canlılığın artırılması hedefleniyor.

- "Hedefimiz yıl sonuna kadar bitirmek"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AA muhabirine, projeyle kentin turizm potansiyeline dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Projenin kentin turizmine ivme kazandıracağını anlatan Say, "Çok büyük bir yapı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği en iyi projelerden biri oldu. Projeyi DAKA ile beraber yürütüyoruz. Çalışmalarda artık tefrişat kısmına geldik. Geminin çekileceği liman için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üzerinden girişimde bulunduk. Ciddi desteklerle bu kısım da yatırım programına alındı. Yakın süreçte yanaşma iskelesi için çalışma yürütülecek." dedi.

Projenin bölgede çok ilgi gördüğünü belirten Say, şunları kaydetti:

"Feribot 4 katlı ve 82 metre uzunluğunda yaklaşık 15 metre genişliğinde. Güvertesi ve bodrum katları var. Onlarca ayrıntısı olan bir yapı. Kapalı alanı 5 bin metrekareyi aşıyor. Feribotu eski yapısından tamamen ayrıştırdık. Kaba inşaatı bitti. İşin teknik kısmı, döşenmesi, odalarının dizayn edilmesi gibi ayrıntılar kaldı. Bu işlere ihale yönetimiyle önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Yani projenin yüzde 50'si bitti. Hedefimiz sene sonuna kadar tamamen bitirmek. Proje kente yeni bir soluk getirecek. Bu heyecanla yaptık ve faaliyete geçtikten sonra önemli bir destinasyon noktası haline gelecek. Van'a gelen tüm turistlerin uğrak noktası olacak. Van Gölü turizmine ivme kazandıracak."

- "Sıfır atık sistemi kurulacak"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da proje ile yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulan turizm alternatiflerinin artırılacağını, Van Gölü havzasının cazibe merkezi haline getirileceğini vurguladı.

Bu çalışmayla istihdama da katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Güray, şöyle konuştu:

"Kentte yeterli istihdam alanı oluşmadığı için turizm eğitimi alan gençler, göç etmek zorunda kalıyor. Nitelikli çalışan göçünü önleyebilmek, mezunların istihdamına katkı sunmak ve eğitimi devam eden öğrenciler için uygulama ve pratik alanları oluşturarak gelir elde etmelerine olanak tanımak, projemizin sunacağı diğer katkılar arasında yer alıyor.

Proje ile sürdürülebilir turizmi destekleyen, çevre dostu bir uygulama oteli oluşturuluyor. Proje kentin ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtımına vesile olacak. Limanda demirleyecek gemi çevreye hiçbir atık bırakmayacak. Sıvı atıklar sızdırmaz depoya alınacak vidanjör ile toplanacak. Sıfır atık sistemi kurulacak otelde atıklar ayrıştırılacak. Ambalaj atıkları geri dönüşüme, organik atıklar kompost makinesine gönderilecek."​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doç. Dr. Çelik: Her mahalleye veya köye modern tandır evi yapılsın
YEREL HABERLER Doç. Dr. Çelik: Her mahalleye veya köye modern tandır ...
Van'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Van'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı
Van'da 32 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 32 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 25 kilo eroin ve 6 kilo metamfetamine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da 25 kilo eroin ve 6 kilo metamfetamine 2 ...
Van'da 11 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Van'da 11 araç trafikten men edildi
Erçek Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Erçek Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
YEREL HABERLER Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
Van'da hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van'da hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ...
25 yıl hapisle aranan çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER 25 yıl hapisle aranan çocuğa cinsel istismar ...
Çatak'ta ot ve saman yığınlarında çıkan kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Çatak'ta ot ve saman yığınlarında çıkan kontrol ...
Van ve Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Van ve Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ...
İranlı heykeltıraş hurda malzemelerle 650 kilogramlık Van Kedisi heykeli yaptı
YEREL HABERLER İranlı heykeltıraş hurda malzemelerle 650 kilogramlık ...
Van Gölü'nün su seviyesi düşünce balıkçı tekneleri karaya oturdu
YEREL HABERLER Van Gölü'nün su seviyesi düşünce balıkçı tekneleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.