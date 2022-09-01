Özalp'ta arılı kovan desteği verilen arıcılar bal hasadına başladı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesindeki köylerde arıcılığı teşvik etmek ve modern üretim teknikleriyle verimi artırmak amacıyla uygulanan "Arıcılığın Geliştirilmesi" projesi kapsamında arılı kovan desteği verilen 20 arıcı, bal sağımına başladı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, belediye ile Özalp Meslek Yüksekokulu'nun iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile desteklenen bal üreticileri, verimden memnun kaldı.

Dönerdere Mahallesi'nde arıcılık yapan Celal Bektaş'ın bal hasadına katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, arıcı kıyafetini giyerek hasat işlemlerini ve üretilen balı inceledi.

Arıcıların sorun ve taleplerini dinleyen Nasır, üreticilerin bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bektaş da kendisine verilen destekle kovan sayısını artırdığını dile getirerek, "Arıcılar için kovan desteği çok iyi oldu. Bugün hasat yaptık. Yüzde 70'in üzerinde verim elde ettim. Çok bereketli bir hasat oldu. Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Hasada, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Feyzullah Tekiner, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özlem Orunç, Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylan ve vatandaşlar da katıldı.





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