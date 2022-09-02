Van'da sondaj çalışmalarıyla hayvanların su ihtiyacı karşılanıyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, su sıkıntısının yaşandığı 40 mahalleye sondaj kuyusu açtı.

Lapılan analizlerin ardından hayvanlara su verilmesini sağlayan belediye, sezon sonuna kadar 4 mahallede daha sondaj çalışması yapılacak.



Elektriğin güneş panellerinden sağlandığı sondaj çalışmalarıyla yaklaşık 300 bin hayvan arazide suyla buluşacak.

Tuşba ilçesine bağlı 1500 nüfuslu Güveçli Mahallesi'nde de arazide yaşanan su sorununu çözmek için ekipler harekete geçti.



Ekipler, sondaj kuyusu açma çalışmalarına 100 metre derinlikte devam ediyor.

Arazide yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle Büyükşehir Belediyesine müracaat ettiklerini ifade eden Güveçli Mahalle Muhtarı Süleyman Belin, emeği geçenlere teşekkür etti.

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